L'objectif personnel de Zuckerberg pour 2019: organiser des débats sur la technologie et la société

"Mon objectif pour 2019 est d'organiser une série de débats publics à propos de l'avenir de la technologie dans la société. Il sera question des possibilités, des défis à relever, des espoirs et des tensions au sein de notre société", a déclaré le CEO de Facebook.

Ces débats dureront chacun deux semaines et pourront être visionnés publiquement sur Facebook, Instagram ou d'autres médias. Aucun line-up et aucune date n'a toutefois encore été fixé(e).

"Facebook est une autre entreprise aujourd'hui"

Zuckerberg relève un nouveau défi chaque année. Précédemment, il avait fait la résolution de lire 25 livres, de visiter chaque état américain, de ne manger de la viande que d'animaux qu'il tuait lui-même, voire d'étudier le mandarin.

L'an dernier, il s'était focalisé sur l'amélioration de Facebook, qui avait été fortement critiquée fin 2017, parce qu'elle en faisait trop peu contre les messages haineux, la diffusion de fausses nouvelles et en faveur du respect de la vie privée.

Zuckerberg insiste sur le fait que ce combat ne s'arrête pas, mais aussi sur les progrès enregistrés par son entreprise: "Facebook est une autre entreprise aujourd'hui qu'il y a encore deux ans, parce qu'elle s'est concentrée nettement plus sur ces questions, qui sont complexes et qui continueront de monopoliser notre attention dans les années à venir."

C'est vrai que l'attention de l'entreprise ne faiblit pas, mais il nous faut apporter ici la nuance, selon laquelle Facebook a pourtant connu l'année dernière un nombre record de scandales. Le partage de données avec d'autres firmes semble nettement plus important qu'imaginé, souvent avec la collaboration formelle de Facebook. Le réseau social collecte encore et toujours des informations, même si l'utilisateur ne les a pas partagées avec lui, et il a loué les services d'une agence PR pour... noircir ses rivaux. Vous découvrirez ici une liste (quasiment) exhaustive des dérapages de Facebook l'année dernière.