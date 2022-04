Dans quelle entreprise faut-il travailler pour accroître ses chances de bien faire évoluer sa carrière? LinkedIn a dressé une liste qui comprend pour la première fois des firmes belges.

LinkedIn Top Companies est un classement annuel de 25 entreprises offrant de belles opportunités de carrière. Cette année, la liste sort pour la première fois aussi dans notre pays. Pour la dresser, LinkedIn utilise ses propres données dans sept catégories, qui contribuent au succès personnel des employés: opportunités de carrière, apprentissage, stabilité de l'entreprise, possibilités de carrière externes, implication, diversité des genres et arrière-plan de formations.

Le classement comprend outre les évidentes grandes banques et firmes pharmaceutiques, des entreprises IT, télécoms et de consultance. Tata Consultancy Services est la mieux classée en occupant la cinquième position avec ICT-analist, DevOps Engineer et Solutions Architect comme dénominations de fonction les plus manifestes. On retrouve Proximus à une belle septième place. Ensuite, on s'aperçoit que Siemens occupe la 15ème position avec ses solutions d'automatisation industrielle. Cisco vient juste après avec ses réseaux d'ordinateurs, network design et centres de données comme principales compétences. Aux rangs 18 et 19, on trouve deux acteurs réputés dans les domaines de la recherche et de la science: l'imec et VIB. La firme ICT 100% belge Cegeka peut aussi s'enorgueillir d'une belle présence (23ème place) sur cette liste. Deloitte et Orange complètent le top 25.

Le classement est du reste dominé par la grande banque BNP Paribas Fortis, suivie par CBC. Toutes deux sont d'importants employeurs d'informaticiens. 'Scrummaster' est chez KBC l'une des dénominations de fonction les plus utilisées sur LinkedIn, et les informaticiens y appartiennent aux fonctions les plus courantes. Dans d'autres entreprises du top 25, telles Ahold Delhaize, AXA, Besix et UCB, les fonctions IT sont également très habituelles et/ou 'les plus courantes' sur la plate-forme LinkedIn. Vous trouverez la liste complète et davantage d'informations sur la méthodologie utilisée chez LinkedIn.

