Apple est en train de peaufiner une version améliorée de Face ID. La fonction de reconnaissance faciale de l'iPhone saura sous peu aussi qui vous êtes si vous portez un masque.

'Face ID masqué', comme la nouvelle fonction s'appelle, se verra offrir une place fixe dans iOS 15.4, la prochaine mise à jour du système d'exploitation mobile de l'iPhone. Ce logiciel est déjà disponible pour les développeurs et testeurs des versions bêta publiques de l'iOS. La version définitive suivra probablement fin février ou début mars.

Corona

La reconnaissance faciale avec masque s'avère plus importante pour les propriétaires d'un iPhone que pour l'utilisateur Android moyen. Les meilleurs appareils de marques telles Samsung, Huawei et OnePlus disposent en effet non seulement de la reconnaissance faciale, mais aussi d'un capteur d'empreintes digitales. Il y a quelques années, Apple préféra échanger sa version, appelée Touch ID, contre Face ID. Celle-ci fonctionna parfaitement jusqu'à ce que la pandémie du corona se manifeste et que les gens soient obligés de porter un masque de protection...

Il va de soi que l'iPhone peut encore et toujours être déverrouillé au moyen d'un pin-code. Le déverrouillage s'effectue aussi quasi automatiquement si vous êtes l'heureux détenteur d'une Apple Watch. Mais pour la plupart des utilisateurs, la reconnaissance faciale demeure néanmoins la solution la plus simple et avec iOS 15.4, il en sera bientôt ainsi, même si vous portez un masque.

A partir de l'iPhone 12

Selon Apple, 'Face ID masqué' examinera de manière plus approfondie les traits uniques du visage autour des yeux. Il en résultera que la fonction n'agira pas si l'utilisateur porte des lunettes solaires, ce qui ne pose aucun problème à la classique Face ID. Pour pouvoir utiliser 'Face ID masqué', vous aurez besoin au minimum d'un iPhone 12.

