2020 a été une piètre année pour les ventes de smartphones. Apple et Xiaomi ont quand même été les seules firmes à croître, alors qu'Huawei a régressé.

Au quatrième trimestre de 2020, 384.622.300 smartphones ont été vendus dans le monde. C'est 5,4 pour cent de moins que durant la même période de 2019. Avec quasiment quatre-vingts millions d'appareils écoulés, c'est Apple qui a été le principal vendeur de smartphones. C'est la première fois depuis fin 2016 que l'entreprise occupe encore la première place, comme il apparaît des chiffres de l'analyste de marché Gartner.

© Gartner

A la deuxième place, on trouve Samsung, qui possède 16,2 pour cent de part de marché avec ses 62 millions de smartphones vendus. Xiaomi se classe troisième avec 11,3 pour cent de part de marché, soit 43,3 millions d'appareils écoulés. OPPO pointe au quatrième rang avec 34 millions de smartphones vendus, et Huawei vient juste derrière.

Le classement des principaux acteurs sur le marché des smartphones est très différent de ce qu'il était normalement. Apple et Xiaomi sont les seules entreprises en croissance. Apple a gagné encore en popularité avec le lancement de l'iPhone 12 disponible depuis le trimestre dernier. En même temps, on observe qu'Huawei recule nettement sur les marchés occidentaux, maintenant que la firme ne peut plus proposer d'applis Android sur ses appareils.

Samsung demeure le numéro un, malgré un recul

Sur une base annuelle, les choses sont cependant encore différentes. Sur l'ensemble de l'année 2020, Samsung continue de dominer le marché. L'entreprise a vendu plus de cinquante millions d'appareils en plus qu'Apple. Ici, Huawei se classe encore à la troisième place, suivie par Xiaomi et OPPO.

© Gartner

En 2020, 1.347.869.800 smartphones ont été vendus, selon Gartner, soit 12,5 pour cent en moins que les 1.540.657.000 de 2019. L'analyste de marché estime que les consommateurs ont été plus prudents au niveau de leurs dépenses durant cette année corona. L'arrivée de smartphones 5G et de meilleurs appareils photo ont cependant permis d'amortir quelque peu la chute.

Au quatrième trimestre de 2020, 384.622.300 smartphones ont été vendus dans le monde. C'est 5,4 pour cent de moins que durant la même période de 2019. Avec quasiment quatre-vingts millions d'appareils écoulés, c'est Apple qui a été le principal vendeur de smartphones. C'est la première fois depuis fin 2016 que l'entreprise occupe encore la première place, comme il apparaît des chiffres de l'analyste de marché Gartner.A la deuxième place, on trouve Samsung, qui possède 16,2 pour cent de part de marché avec ses 62 millions de smartphones vendus. Xiaomi se classe troisième avec 11,3 pour cent de part de marché, soit 43,3 millions d'appareils écoulés. OPPO pointe au quatrième rang avec 34 millions de smartphones vendus, et Huawei vient juste derrière.Le classement des principaux acteurs sur le marché des smartphones est très différent de ce qu'il était normalement. Apple et Xiaomi sont les seules entreprises en croissance. Apple a gagné encore en popularité avec le lancement de l'iPhone 12 disponible depuis le trimestre dernier. En même temps, on observe qu'Huawei recule nettement sur les marchés occidentaux, maintenant que la firme ne peut plus proposer d'applis Android sur ses appareils.Samsung demeure le numéro un, malgré un reculSur une base annuelle, les choses sont cependant encore différentes. Sur l'ensemble de l'année 2020, Samsung continue de dominer le marché. L'entreprise a vendu plus de cinquante millions d'appareils en plus qu'Apple. Ici, Huawei se classe encore à la troisième place, suivie par Xiaomi et OPPO.En 2020, 1.347.869.800 smartphones ont été vendus, selon Gartner, soit 12,5 pour cent en moins que les 1.540.657.000 de 2019. L'analyste de marché estime que les consommateurs ont été plus prudents au niveau de leurs dépenses durant cette année corona. L'arrivée de smartphones 5G et de meilleurs appareils photo ont cependant permis d'amortir quelque peu la chute.