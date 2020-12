L'iPhone 12 gaspillerait énormément de courant en stand-by: 20 à 30 pour cent en une seule nuit, alors que généralement, l'accu d'un iPhone ne se décharge que de 5 pour cent environ.

Voilà ce que révèle Tweakers sur base de diverses réactions à des messages sur le forum d'Apple, le forum internet Reddit et le propre forum du site d'actualité. Le problème touche toutes les variantes de l'iPhone 12. Il n'y a du reste pas qu'en position d'attente (stand-by) que cela se manifeste, selon les utilisateurs, puisque l'accu se déchargerait rapidement aussi en cours d'utilisation. Ce sont surtout les utilisateurs qui ne rechargent pas leur iPhone la nuit qui seraient aux prises avec ce problème.

Le problème pourrait être dû à la fonction dualsim ou à la 5G. Dans le premier cas, un smartphone dispose de deux cartes sim (physique ou virtuelle), et le téléphone doit donc établir une connexion avec deux réseaux. Il n'empêche que l'iPhone 12 est loin d'être le premier iPhone à offrir cette possibilité. Par ailleurs, même si la technologie 5G est nouvelle, tous les utilisateurs ne sont pas confrontés à un problème de batterie avec leur iPhone 12 connecté à la 5G.

Certains utilisateurs se targuent d'avoir résolu le problème en plaçant la nuit l'appareil en mode 'avion' et en le faisant sortir automatiquement de ce mode une fois le délai expiré. Cela mettrait donc en évidence un problème sur les connexions sans fil. Apple n'a pas encore réagi.

