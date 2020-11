L'investisseur technologique Prosus coté à la bourse d'Amsterdam recherche des rachats potentiels dans des secteurs qui croissent fortement en cette période de crise corona, comme l'enseignement en ligne, les paiements numériques et la distribution de repas. Voilà ce qu'a annoncé Prosus même lors de l'annonce de ses chiffres de la première moitié de son exercice fiscal en cours.

Prosus possède 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) en caisse pour effectuer des rachats. L'entreprise a aussi déclaré que le passage à l'e-commerce en raison de la propagation du virus allait se poursuivre, et qu'elle cherchait donc à y investir encore pour continuer de croître.

Deux fois raté!

Au cours de l'année dernière, Prosus avait encore perdu le combat du rachat du site britannique de commande de repas Just Eat qui l'opposait à la néerlandaise Takeaway.com et avait dû s'avouer vaincue aussi dans l'opération portant sur la branche publicitaire du commerçant internet eBay. Cette composante-mère de 2ememain.be avait été absorbée par la norvégienne Adevinta.

Durant la période écoulée, Prosus a enregistré une forte hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires grâce à ses bonnes performances en matière de distribution de repas notamment, mais aussi grâce à son importante participation dans le groupe internet chinois Tencent. Prosus est la branche d'investissements du groupe technologique sud-africain Naspers.

Prosus possède 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) en caisse pour effectuer des rachats. L'entreprise a aussi déclaré que le passage à l'e-commerce en raison de la propagation du virus allait se poursuivre, et qu'elle cherchait donc à y investir encore pour continuer de croître.Au cours de l'année dernière, Prosus avait encore perdu le combat du rachat du site britannique de commande de repas Just Eat qui l'opposait à la néerlandaise Takeaway.com et avait dû s'avouer vaincue aussi dans l'opération portant sur la branche publicitaire du commerçant internet eBay. Cette composante-mère de 2ememain.be avait été absorbée par la norvégienne Adevinta.Durant la période écoulée, Prosus a enregistré une forte hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires grâce à ses bonnes performances en matière de distribution de repas notamment, mais aussi grâce à son importante participation dans le groupe internet chinois Tencent. Prosus est la branche d'investissements du groupe technologique sud-africain Naspers.