Le surf mobile devient toujours plus rapide en Belgique. La vitesse moyenne de téléchargement en extérieur est de 80,6 Mbps, contre près de 63 Mbps l'année dernière, ressort-il des chiffres annuels du régulateur des télécommunications IBPT.

Le marché belge des télécommunications mobiles continue de croître. Il y a maintenant 11,996 millions de cartes SIM actives. Et il y a aussi plus de 4 millions de cartes SIM dans les appareils connectés. Proximus est de loin le plus grand opérateur de téléphonie mobile. Le numéro deux est Orange, qui a dépassé Telenet l'année dernière.

De nombreuses personnes ayant utilisé le wifi à la maison en 2020, la croissance de la consommation de données mobiles a ralenti. En 2019, la croissance était de 59%, en 2020 de 34% à 433 millions de gigaoctets. Le nombre de minutes d'appel a lui augmenté de façon spectaculaire de 18% pour atteindre 21,7 milliards de minutes.

