L'intelligence artificielle au service des achats

Cela fait aujourd'hui déjà plus de dix ans qu'on est familiarisé avec les boutiques web et pendant tout ce temps, la barre de recherche là-haut n'est s'est pas du tout améliorée. Il s'agit de saisir avec précision ce qu'on cherche et même dans ce cas, rien n'est moins sûr. 'Et de ce fait, il est aussi très malaisé pour les négociants d'amener effectivement leurs clients à acheter quelque chose', déclare Suzsana Zoghbi de Macty. 'Le taux de conversion est nettement trop faible, et c'est là que nous voulons intervenir en aidant le client à trouver plus facilement ce qu'il veut.'

Comment? Grâce à l'intelligence artificielle pardi, qui est actuellement la solution-miracle pour tout. 'En bref, nous offrons avec Macty un plugin qui rend votre barre de recherche nettement plus moderne', déclare Zoghbi. 'C'est ainsi que l'utilisateur peut saisir des illustrations de ce qu'il veut, et notre système va alors rechercher en temps réel les articles similaires dans la collection existante. Cette recherche visuelle peut encore être peaufinée avec des commentaires tels: 'un peu plus court ou long', 'dans telle couleur',... que nous pouvons ensuite convertir grâce au 'natural language processing' en instructions de recherche compréhensibles.' Et donc, si tout se passe bien, l'utilisatrice ou l'utilisateur trouvera finalement la jupe ou le costume qui la/le faisait rêver depuis des années.

C'est dans le magasin amstellodamois du fabricant de lingerie Van de Velde que Macty a effectué ses premiers tests. 'Pendant un mois et demi, nous avons permis aux clients d'y saisir l'illustration d'un vêtement, et notre logiciel les a alors aidés à trouver la lingerie correspondante. Les résultats et réactions furent très favorables, alors qu'une autre enquête a démontré que quelque 70 à 80 pour cent des acheteurs souhaiteraient pouvoir utiliser cette possibilité. La question est alors surtout de leur apprendre que ce type d'option existe bel et bien.'

Dans ce but, Zoghbi compte sur l'impact du marketing, mais aussi de grands acteurs tels Amazon, qui expérimentent une technologie de recherche analogue. 'Si notre système s'impose vraiment, il devrait être utilisé aussi par les détaillants et magasins de vêtements. Et c'est ce que nous visons. Actuellement, nous négocions activement avec d'autres marques et entreprises pour y écouler notre technologie, mais nous espérons aussi y déployer rapidement d'autres projets.'

Le logiciel de Macty fonctionne comme une API vendue en tant que Software as a Service. 'Vous payez soit une licence mensuelle pour un certain volume d'instructions de recherche, soit par commande de recherche', précise Zoghbi. 'Notre outil est compatible avec des plates-formes de web shopping courantes, telles Commerce Cloud ou WooCommerce. La seule chose à faire, c'est de déposer votre collection chez nous, afin que nous puissions en analyser les images et les enregistrer dans notre banque de données. Ensuite, vous installez le plug-in, et votre barre de recherche est aussitôt améliorée.'

Zoghbi et le co-fondateur Ken Van Eyndonck ont démarré Macty avec des moyens propres, dans le giron de Start It @KBC. 'En plus de notre startup, nous sommes en effet tous deux aussi actifs en tant que consultants, et l'argent que nous gagnons ainsi, nous le réinvestissons dans l'entreprise. Nous n'envisageons donc pas d'attirer du capital supplémentaire.'