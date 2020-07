L'intégrateur IT Trustteam de Courtrai rachète l'entreprise Nexis installée à Wavre. A l'entendre, le chiffre d'affaires conjoint avoisine les 50 millions d'euros.

Le montant versé par Trustteam pour mettre la main sur Nexis n'a pas été révélé. On sait cependant que suite à ce rachat, le nombre de collaborateurs atteint les 200 et que Trustteam et Nexis enregistrent ensemble quelque 50 millions d'euros de chiffre d'affaires avec leurs 3.500 clients. En tant qu'intégrateur IT, Trustteam cible principalement le marché des PME et entend surtout faciliter l'activité IT de ces dernières. L'entreprise utilise à cette fin deux centres de données certifiés ISO et propose en outre un ensemble complet de matériel et de logiciels couvrant tant l'ERP, la comptabilité, le CRM et le sur-mesure nécessaire. Elle dispose également d'une plate-forme VoIP.

Trustteam, dont le CEO est Stijn Vandeputte, a été fondée en 2002 et dispose de bureaux à Courtrai, ainsi qu'une filiale à Heusden-Zolder et une autre désormais aussi à Wavre. A l'étranger, elle possède des bureaux en Roumanie (Iasi) et deux en France (Colmar et Nancy). De son côté, Nexis occupe une trentaine de personnes qui formeront à présent une seule équipe avec le personnel de Trustteam et qui desserviront non seulement la Belgique, mais aussi le nord de la France, selon Thierry Bouhoulle, CEO de Nexis.

Le montant versé par Trustteam pour mettre la main sur Nexis n'a pas été révélé. On sait cependant que suite à ce rachat, le nombre de collaborateurs atteint les 200 et que Trustteam et Nexis enregistrent ensemble quelque 50 millions d'euros de chiffre d'affaires avec leurs 3.500 clients. En tant qu'intégrateur IT, Trustteam cible principalement le marché des PME et entend surtout faciliter l'activité IT de ces dernières. L'entreprise utilise à cette fin deux centres de données certifiés ISO et propose en outre un ensemble complet de matériel et de logiciels couvrant tant l'ERP, la comptabilité, le CRM et le sur-mesure nécessaire. Elle dispose également d'une plate-forme VoIP.Trustteam, dont le CEO est Stijn Vandeputte, a été fondée en 2002 et dispose de bureaux à Courtrai, ainsi qu'une filiale à Heusden-Zolder et une autre désormais aussi à Wavre. A l'étranger, elle possède des bureaux en Roumanie (Iasi) et deux en France (Colmar et Nancy). De son côté, Nexis occupe une trentaine de personnes qui formeront à présent une seule équipe avec le personnel de Trustteam et qui desserviront non seulement la Belgique, mais aussi le nord de la France, selon Thierry Bouhoulle, CEO de Nexis.