L'Indonésie accueille de nouveau Tumblr

L'Indonésie bloquait Tumblr depuis le mois de mars après lui avoir adressé une mise en demeure officielle à propos d'éléments à connotation sexuelle que le site contenait. Tumblr n'y a pas réagi et a donc vu huit de ses domaines être bloqués pour les habitants de ce quatrième plus grand pays au monde. Le site vidéo Vimeo et Reddit sont eux aussi momentanément interdits dans le pays.

Ce blocage est levé depuis lundi, selon KrASIA sur base d'informations données par le ministère indonésien de la communication et de la technologie de l'information.

La levée du blocus est surtout due au changement d'attitude de Tumblr. Verizon, la société mère de la plate-forme de bloggage, a en effet annoncé au début de ce mois qu'elle rejetterait tout contenu érotique à partir du 17 décembre et qu'elle supprimerait les 'posts' existants. Cette décision provoqua une levée de boucliers chez les utilisateurs, mais elle fait en sorte que le blocage est désormais levé en Indonésie.