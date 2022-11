L'Inde examine le possibilité de recourir à l'USB-C comme norme pour la recharge des smartphones, tablettes et ordinateurs portables. L'Europe avait fait de même précédemment déjà.

Il est question d'un groupe de travail interministériel issu du département des affaires à la consommation, qui est arrivé au consensus que ce genre d'appareil électronique doit être rechargé via l'USB de type C.

En même temps, un sous-comité a vu le jour en vue d'imposer une norme aux 'wearables', à l'exception des 'feature phones'.

Selon les autorités indiennes, la normalisation s'avère intéressante pour le consommateur et pour réduire les déchets électroniques. Aucune date n'a encore été fixée en la matière, mais l'obligation se fera par phases, selon un communiqué gouvernemental.

Plus tôt cet automne, l'UE en était déjà arrivée à une normalisation similaire. Au bout de quelques années de concertation, une solution s'est dégagée: c'est l'USB-C qui deviendra en 2024 la norme pour la recharge des smartphones et des tablettes. Et à partir de 2026, les ordinateurs portables seront eux aussi rechargés via ce connecteur en Europe.

