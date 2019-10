Dans le cadre d'une première phase de capitalisation, Pulsify Medical récolte 2,6 millions d'euros. Cet argent provient principalement des organisations, dans lesquelles l'entreprise puise ses racines.

Pulsify Medical existe depuis juin et est spécialisée dans la mise au point d'emplâtres à ultrasons portables. L'entreprise capitalise sur la recherche réalisée par l'imec et la KU Leuven dans le domaine de la technologie des convertisseurs à ultrasons flexibles, et sur leur expertise en transducteurs, en transistors à film fin, ainsi qu'architecture-système.

Les 2,6 millions d'euros émanent essentiellement d'imec.xpand, du fonds de capital-risque de l'imec, ainsi que de la KU Leuven.

La jeune entreprise avait été fondée sous l'appellation Carpatchiot b.v. par le professeur Jan D'hooge (KU Leuven, UZ Leuven), par le docteur Lieven Hermots (Jesse Hospital, UZ Leuven), par Xavier Rottenberg (imec) et par Steve Stoffels (imec). La direction sera assurée par Iwan van Vijverijken, qui est actuellement CEO de Keeler ltd., mais qui deviendra donc le CEO de Pulsify Medical. Chris Japp sera le président de l'entreprise.