Trois mois après sa nomination, le CEO de TikTok, Kevin Mayer, jette déjà l'éponge. Un sale coup pour le service vidéo qui, en recrutant un Américain - par ailleurs ex-directeur de Disney -, tentait de se défaire de l'image d'une entreprise fortement impactée par le gouvernement chinois.

L'agence de presse Bloomberg dispose d'un mémo interne, dans lequel Mayer explique pourquoi il quitte l'entreprise chinoise. 'Ces dernières semaines, il y a eu pas mal de changements politiques importants. J'ai donc mûrement réfléchi au rôle qui m'était attribué à l'échelle mondiale', écrit Mayer. 'Je comprends que la direction de TikTok sera toute autre à présent que les autorités américaines font pression pour que les activités professionnelles de l'entreprise aux Etats-Unis soient revendues.'

'Nombreux managers américains'

En recrutant Mayer, TikTok accueillait sciemment un visage américain connu en son sein. Mayer a en effet assumé des années durant une haute fonction chez Disney et y avait réglé notamment les rachats de Pixar et de Marvel. A présent que TikTok conteste en justice son exclusion des Etats-Unis, l'entreprise indique entre autres que beaucoup de ses managers sont américains. Le gouvernement du président Trump souhaite que TikTok revende sa branche américaine par crainte que les données de citoyens américains n'aboutissent entre les mains des autorités chinoises.

Vanessa Pappas, la general manager, va provisoirement assurer la suite. Selon Bloomberg, Pappas est d'origine gréco-australienne et habite depuis des années déjà aux Etats-Unis. Même si elle ne sait absolument pas qui assumera à long terme la fonction de CEO, l'agence Bloomberg s'attend à ce que TikTok opte pour un successeur occidental.

