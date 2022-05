L'Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications (IBPT) a publié aujourd'hui même une carte sur laquelle tout un chacun peut découvrir où la fibre optique est disponible (ou le sera à court terme). L'objectif est d'actualiser la 'Carte de la fibre optique FTTH' chaque trimestre.

Fiber-To-The-Home (FTTH), alias la fibre optique jusqu'à l'habitation: différents opérateurs déploient actuellement ce nouveau réseau télécom rapide dans notre pays ou ont à tout le moins annoncé un projet dans ce sens. Avec la Carte de la fibre optique FTTH de l'IBPT, les consommateurs pourront désormais suivre aisément comment évolue la situation dans leur commune, quartier ou rue.

Avec la FTTH, l'opérateur choisit lui-même à quels endroits il va déployer la fibre optique, ce qui permet par la suite aux clients résidentiels et professionnels de se connecter au réseau en question. La carte que l'IBPT publie à présent, reprend les zones où la fibre optique est déjà disponible (ou le sera dans un délai compris entre quelques mois et un an), le nombre de réseaux s'affichant par un code de couleurs.

Evolution en image

Comme le déploiement de la fibre optique n'a pas débuté depuis si longtemps dans notre pays, il n'est à présent question en général que d'un seul réseau par localisation déterminée. La carte fournit aussi des informations sur les opérateurs qui proposent des services de fibre optique à tel ou tel endroit et ce, sur le marchés tant résidentiel que professionnel (à petite échelle). 'En actualisant la carte chaque trimestre et en rendant accessibles aussi les anciennes versions, la carte FTTH offrira en outre une image unique de l'évolution du déploiement de la fibre optique en Belgique', déclare-t-on encore chez l'IBPT.

Fin de l'année dernière, l'institut avait déjà créé le site web Infofibreoptique.be informant divers groupes-cibles sur la fibre optique et son déploiement.

