Le mini-hélicoptère de la Nasa Ingenuity, qui était arrivé en février sur Mars attaché sous le rover Perseverance, a survécu à sa première nuit seul sur la planète rouge, a annoncé l'agence américaine, soulignant qu'il s'agissait d'une "étape majeure" avant son premier vol.

Cet hélicoptère ultra-léger, qui ressemble à un gros drone, s'était détaché samedi du rover Perseverance, qui avait atterri sur Mars le 18 février. Ingenuity se nourrissait jusqu'alors de l'énergie du rover, mais dépend désormais de ses propres panneaux solaires pour être capable de survivre en se réchauffant pendant les glaciales nuits martiennes au cours desquelles la température peut tomber à -90° Celsius.

Le fait d'avoir survécu à la glaciale nuit martienne était "une étape majeure" pour le mini-hélicptère, a déclaré la NASA dans un communiqué lundi. "C'est la première fois qu'Ingenuity se trouvait tout seul à la surface de Mars", a ajouté MiMi Aung, cheffe du projet Ingenuity au Jet Propulsion Laboratory (JPL), le laboratoire de la Nasa. "Nous avons confirmation maintenant que c'était la bonne isolation, les bons radiateurs, et qu'il a assez d'énergie dans ses batteries pour survivre aux nuits froides, ce qui est un grand succès pour l'équipe. Nous sommes ravis de continuer à préparer Ingenuity pour son premier essai de vol", a-t-elle poursuivi.

Au cours des prochains jours, Ingenuity subira des tests de moteurs et capteurs. Si tout va bien, le mini-hélicoptère devrait effectuer son premier essai de vol, qui n'aura pas lieu avant le 11 avril au soir, selon le JPL. Au cas où l'expérience réussit, il s'agira d'une véritable prouesse, car l'air martien est d'une densité équivalente à seulement 1% de celle de l'atmosphère terrestre.

Ce sera le premier vol d'un engin motorisé sur une autre planète. Composé de quatre pieds, d'un corps et de deux hélices superposées, Ingenuity ne pèse que 1,8 kg et mesure 1,2 m d'un bout à l'autre de ses pales. La Nasa a révélé qu'un petit morceau de tissu de l'aéronef des frères Wright ayant décollé il y a plus d'un siècle en Caroline du Nord, aux Etats-Unis, avait été placé, en hommage, sur Ingenuity, et se trouvait donc actuellement sur Mars.

