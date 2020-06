L'expérience VR de la filiale de Telenet, The Park, peut désormais aussi être vécue dans le living de tout un chacun. Les clients peuvent louer des casques VR dans un point de vente de Telenet et utiliser ainsi divers jeux à la maison.

Depuis son lancement en juin 2018, The Park a étendu ses cinq produits VR en Flandre et à Bruxelles. Il y a toujours eu des projets 'd'aller au-delà de la réalité virtuelle purement basée sur la localisation', signale Telenet. Le coronavirus a entraîné une accélération du concept.

Quatre jeux différents

L'entreprise entame cette semaine un test dans la boutique Telenet située sur le Meir d'Anvers, où les clients peuvent louer des casques VR pour une période de trois jours. Ces casques peuvent être réservés en ligne via le site web de The Park. Le prix de la location est de 39,99 euros. Cette action-pilote sera étendue à d'autres magasins, notamment à celui situé Rue Neuve à Bruxelles, et durera quelques mois. Le concept sera ensuite évalué.

Dans un premier temps, quatre jeux sont disponibles et ce, tant pour les débutants que pour les joueurs confirmés. On y trouve notamment Hyper Dash, un titre de Triangle Factory qui permet à plusieurs joueurs, chacun dans son propre living, de collaborer et de communiquer.

Précédemment déjà, Telenet avait coopéré avec Triangle Factory pour le développement des jeux VR De Dag, The Hallow et Nanoclash. Le câbleur malinois a annoncé ce mardi que The Park allait prendre une participation dans Triangle Factory, afin de 'pouvoir à l'avenir mieux miser sur les innovations et sur un contenu plus personnel'.

Depuis son lancement en juin 2018, The Park a étendu ses cinq produits VR en Flandre et à Bruxelles. Il y a toujours eu des projets 'd'aller au-delà de la réalité virtuelle purement basée sur la localisation', signale Telenet. Le coronavirus a entraîné une accélération du concept.L'entreprise entame cette semaine un test dans la boutique Telenet située sur le Meir d'Anvers, où les clients peuvent louer des casques VR pour une période de trois jours. Ces casques peuvent être réservés en ligne via le site web de The Park. Le prix de la location est de 39,99 euros. Cette action-pilote sera étendue à d'autres magasins, notamment à celui situé Rue Neuve à Bruxelles, et durera quelques mois. Le concept sera ensuite évalué.Dans un premier temps, quatre jeux sont disponibles et ce, tant pour les débutants que pour les joueurs confirmés. On y trouve notamment Hyper Dash, un titre de Triangle Factory qui permet à plusieurs joueurs, chacun dans son propre living, de collaborer et de communiquer.Précédemment déjà, Telenet avait coopéré avec Triangle Factory pour le développement des jeux VR De Dag, The Hallow et Nanoclash. Le câbleur malinois a annoncé ce mardi que The Park allait prendre une participation dans Triangle Factory, afin de 'pouvoir à l'avenir mieux miser sur les innovations et sur un contenu plus personnel'.