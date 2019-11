Marcel De Beule, qui était jusqu'en janvier encore managing partner chez Nucleus Connect, fonde une nouvelle entreprise, Weconnect.green, qui combinera l'hébergement et le développement à la connectivité.

Weconnect.green mise sur une plate-forme agnostique au niveau du nuage. "AWS, Azure, Google Cloud, un nuage local, sur site ou en combinaison: tout sera possible", explique le fondateur Marcel De Beule. Sur base du 'software defined networking' et de la virtualisation, la plate-forme assurera la connexion de containers et de machines virtuelles dans un environnement public, privé ou hybride. "Nous croyons fermement que l'utilisation de containers croîtra encore très nettement. Nous proposerons par conséquent aussi des 'managed container solutions' telles LXC et Docker K8s", affirme De Beule, qui collabore dans ce but avec Delta.blue.

Services télécoms en plus

Weconnect.green entend en outre se distinguer en élargissant le support de l'infrastructure aux applications développées par un éditeur de logiciels ou une agence web. "Nous supprimons ainsi la zone grise du support grâce à nos propres développeurs qui peuvent à tout moment de la journée aider les clients", explique De Beule.

La nouvelle entreprise sera également un fournisseur télécom grâce à une licence belge et pourra ainsi proposer un pack 'managed access cloud' global. "Tant pour les besoins réseautiques que pour la gestion de leur infrastructure, les clients pourront de cette manière se tourner vers un seul et même acteur spécialisé et local", comme le résume Marcel De Beule.