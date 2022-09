S'il n'en tient qu'à la Commission européenne, les appareils électroménagers ou jouets connectés seront supportés dorénavant pendant cinq années. Aujourd'hui, ils sont souvent abandonnés à leur sort en cas de problème de sécurité.

Il s'agit du Cyber Resilience Act, une loi temporaire que l'Europe prépare depuis un an déjà. Elle concerne entre autres l'équipement électroménager, les jouets, les ordinateurs, les téléphones et d'autres appareils électroniques connectés d'une manière ou d'une autre.

Pour beaucoup de ces appareils, le problème réside dans le fait que le fabricant ne fournit pas de support après-vente. En cas de problème de sécurité, il ne communique que rarement et propose encore moins une solution. C'est surtout pour les appareils connectés à internet que cela peut présenter des risques pour le réseau domestique, mais cela peut constituer aussi un port pour accéder par exemple à des réseaux d'entreprise.

Obligation de notification

Dans la loi provisoire, il est stipulé notamment que les fabricants doivent notifier les incidents dans les 24 heures, puis préparer un support et des mises à jour. L'objectif est qu'un appareil reçoive des mises à jour durant cinq ans au moins. Une durée moindre est possible, si le cycle de vie attendu du produit est plus court.

Smartphones

Voilà qui est intéressant, quand on sait qu'un smartphone Android ne reçoit en général actuellement des mises à jour que durant deux ans, voire trois ans dans certains cas. Le secteur devra donc ici aussi revoir sérieusement sa copie.

Jusqu'à 15 millions d'euros d'amende

Si la loi est approuvée, les fabricants disposeront encore d'un délai de deux ans pour s'adapter. Mais pour la notification des problèmes, il ne sera question que d'un an. Toute entreprise qui ne respectera pas la loi, risquera de se voir infliger des amendes pouvant atteindre 15 millions d'euros ou 2,5 pour cent de son chiffre d'affaires mondial.

