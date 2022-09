La Commission européenne a introduit une proposition de loi en vue de rendre les téléphones mobiles et les tablettes plus durables. Elle veut contraindre les fabricants à proposer plus longtemps certaines pièces.

Avec cette proposition, la Commission entend augmenter sensiblement la durée de vie des téléphones mobiles et des tablettes. Les fabricants se verront contraints de mettre encore à disposition quinze pièces de rechange jusqu'à cinq ans après le lancement d'un modèle. Il est question entre autres de l'accu, de l'écran et de la coque.

Label et software

La Commission exige également des améliorations au niveau de la durée de vie de l'accu. Les batteries de téléphones et de tablettes devront pouvoir être pleinement rechargées cinq cents fois au moins, avant que leur capacité ne chute à 83 pour cent. Pour informer le consommateur lors de l'achat, les fabricants devront en outre recourir à un système de label indiquant les données liées à la durée de vie de la batterie, ainsi qu'à l'étanchéité et à la résistance aux chutes.

Les fabricants devront aussi actualiser le logiciel de sécurité de chaque modèle et ce, jusqu'à cinq années après que ce dernier ait été retiré de la vente.

E-déchets

En lançant cette proposition de loi, la Commission entend réduire la montagne de déchets électroniques et favoriser l'utilisation de matériaux de qualité. L'ONG internationale ECOS salue la proposition, tout en estimant qu'elle ne va pas assez loin. 'Même si elle est encourageante de manière générale, cette proposition de loi doit encore être sensiblement améliorée', déclare l'organisation. 'La disponibilité et la remplaçabilité des pièces limitent par exemple les possibilités des réparateurs amateurs.'

Quant à l'association technologique Digital Europe, elle juge que la proposition va au contraire trop loin et brandit l'argument qu'il y aura ainsi encore plus de déchets électroniques. Les grands fabricants optent cependant pour une fuite en avant: les firmes Apple et Samsung notamment se sont entre-temps mises à vendre des pièces de rechange.

