Les constructeurs d'appareils électroniques devront prochainement utiliser l'USB-C comme standard pour le chargement. Le délai prévu était de 2024, mais l'Europe vient d'annoncer une date précise.

C'est au plus tard le 28 décembre 2024 que l'interface de chargement et les protocoles de communication de chargement des appareils électroniques devront être dotés d'un USB-C, précise la directive 2022/2380. Les appareils qui seront commercialisés après cette date devront donc se conformer à cette législation.

En pratique, cela signifie surtout qu'Apple dispose encore de deux générations pour adapter son iPhone. Précédemment, l'entreprise avait déjà laissé entendre son mécontentement face à cette mesure, tout en précisant qu'elle se plierait à la disposition européenne.

Sachant qu'actuellement, l'iPhone sort à l'automne, Apple pourrait en théorie attendre jusqu'en 2025. Quoi qu'il en soit, des rumeurs circulent déjà qui précisent qu'Apple pourrait s'adapter plus rapidement. D'ailleurs, l'entreprise propose depuis quelques années déjà des iPad et Macbook avec un USB-C, preuve qu'il ne s'agit pas là d'une technologie totalement nouvelle pour elle.

Il va de soi que cette obligation concerne également les autres fabricants d'appareils, même si la toute grande majorité des smartphones, tablettes, écouteurs et autres équipements utilisent aujourd'hui déjà l'USB-C après que l'Europe a demandé au secteur de collaborer à un standard. Seul l'iPhone n'avait pas adhéré au projet.

