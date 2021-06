Le projet existe de créer une identité numérique au sein de l'Europe, avec laquelle les citoyens pourraient conserver de manière sûre leurs données de paiement, de login auprès des pouvoirs publics, ainsi que des documents.

Le projet serait formellement annoncé demain mercredi, mais le Financial Times en a déjà révélé quelques détails sur base des dires de quelques sources.

Le concept ressemble à une combinaison de ce que nous connaissons en Belgique depuis assez longtemps déjà avec l'eID et Itsme. Mais l'identité numérique offrirait aussi de l'espace pour conserver des documents, tels une version numérique de votre permis de conduire et de vos données de paiement.

Il y aurait en même temps une scission structurelle entre les données, afin d'éviter que les données de citoyens ne puissent être visionnées et utilisées à des fins commerciales.

Actuellement, l'Europe négocie avec les pays membres à propos des normes techniques. D'ici un an, le portefeuille ou l'identité numérique devrait être opérationnel.

Le projet serait formellement annoncé demain mercredi, mais le Financial Times en a déjà révélé quelques détails sur base des dires de quelques sources.Le concept ressemble à une combinaison de ce que nous connaissons en Belgique depuis assez longtemps déjà avec l'eID et Itsme. Mais l'identité numérique offrirait aussi de l'espace pour conserver des documents, tels une version numérique de votre permis de conduire et de vos données de paiement.Il y aurait en même temps une scission structurelle entre les données, afin d'éviter que les données de citoyens ne puissent être visionnées et utilisées à des fins commerciales.Actuellement, l'Europe négocie avec les pays membres à propos des normes techniques. D'ici un an, le portefeuille ou l'identité numérique devrait être opérationnel.