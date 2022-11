OutSystems engloutit Ionic, fournisseur d'une plate-forme de développement pour applis mobiles. Grâce à ce rachat, Outsystems va combiner le 'low-code' et le développement open source dans sa gamme.

Le développeur d'applications Outsystems est un acteur réputé au niveau mondial dans le secteur du développement 'low code' et 'hautes performances ciblant les entreprises. En rachetant Ionic, il acquiert une firme spécialisée dans les projets open source, principalement pour les applications web et les applis mobiles. Ici encore, le focus repose sur la facilité d'emploi pour le développeur, ainsi que sur la possibilité de créer des applis à sécurité et évolutivité incorporées.

Voilà qui devrait offrir aux clients davantage de possibilités dans les outils qu'ils utilisent pour créer leurs applications. 'Tout comme OutSystems, Ionic met l'accent sur la garantie d'une expérience optimale pour les développeurs. Conjointement, nous allons redoubler d'efforts pour permettre aux équipes software d'améliorer sensiblement leurs performances' , déclare Paulo Rosado, CEO et fondateur d'OutSystems, dans un communiqué de presse. Ionic continuera d'opérer de manière indépendante et de supporter ses développeurs partout dans le monde.

