Le spécialiste AI Dataroots est absorbé par Talan Group, une firme française. Il continuera cependant d'opérer sous sa propre appellation.

Dataroots est spécialisée en intelligence artificielle (AI) et en ingénierie des données. L'entreprise occupe aujourd'hui plus de cent consultants. En 2020, elle avait encore été finaliste dans le cadre des Data News Awards for AI Innovator of the Year.

A présent, elle est reprise par la firme internationale Talan Group, dont le siège central se trouve à Paris. La direction de Dataroots assumera un rôle stratégique au sein du groupe repreneur, tout en gardant une participation dans le capital de l'entreprise.

'Nous nous réjouissons d'écrire ce nouveau chapitre dans la vie de Dataroots. Cette alliance stratégique conclue avec Talan Group renforce notre engagement à repousser les limites de l'AI, tout en continuant d'élargir notre portée internationale et notre impact. Elle va offrir de formidables opportunités tant à notre personnel, qu'à nos clients et à l'organisation en général', déclare Jonas Tundo, CEO de Dataroots.

Dataroots rejoindra spécifiquement la branche Data Intelligence de Talan, qui occupe quelque huit cents consultants. Il n'empêche que l'entreprise conservera son appellation. L'objectif est que le rachat aide l'entreprise à évoluer et à s'étendre au niveau international. Pour Talan, qui cible l'année prochaine un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros, ce rachat est considéré comme une façon de renforcer ses activités AI et ses services de données.

