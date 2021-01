La gantoise ESC rachète son homologue SDE de Lochristi. L'entreprise IT entend ainsi gonfler son chiffre d'affaires actuel de 14 millions d'euros jusqu'à plus de 20 millions. Les cinquante collaborateurs de SDE renforceront le personnel d'ESC.

Selon les administrateurs d'ESC, Carine et Philippe Smet, le rachat de SDE engendrera un accroissement d'échelle et des possibilités de croissance pour leur entreprise. 'Nous avons l'ambition de devenir la référence ICT en Flandre', explique Carine Smet. 'L'intégration de SDE nous y aidera: cette firme est active dans le même segment de marché que nous et dispose d'une gamme de produits comparable à la nôtre.'

E-commerce et stratégie numérique

'SDE est active dans des secteurs, où nous ne sommes pas encore ou insuffisamment représentés, comme le secteur des boissons ou la distribution d'articles techniques', précise Philippe Smet. 'En matière d'e-commerce et de stratégie numérique, nous acquerrons avec Natch, une composante importante de SDE, un grand nombre de clients et une longue expérience.'

L'appellation SDE disparaîtra, mais pour les clients, les visages connus de l'entreprise resteront à leur poste, et tous les projets se poursuivront sans problème. Les cinquante membres du personnel seront conservés et intégrés à ESC. Suite au rachat, le personnel passera à plus de cent cinquante employés.

ESC gère et optimalise depuis 1999 les processus ICT professionnels d'organisations et d'entreprises. La firme est spécialisée dans la vente et la mise en oeuvre d'applications, d'infrastructures et de services IT. De son côté, SDE propose depuis plus de trente ans déjà des solutions dans les domaines de l'ERP, de l'e-business et du nuage. La composante Natch de SDE se focalise spécifiquement sur des solutions e-business pour entreprises B2B moyennes et grandes.

