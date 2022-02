InterCloud récolte cent millions d'euros auprès d'investisseurs existants. La plate-forme veut ainsi s'étendre et effectuer des rachats.

InterCloud existe depuis 2010 et regroupe plusieurs ressources 'cloud' sur une même plate-forme. Elle y arrive avec Azure, AWS et Google Cloud, mais Alibaba, Tencent, Oracle, OVH et d'autres acteurs encore sont aussi interconnectables via la plate-forme de l'entreprise. Sodexo, la SNCF, Airbus et Schneider Electric notamment sont des clients.

Grâce à ce nouvel investissement, l'entreprise souhaite engager cinquante personnes et s'étendre dans le reste de l'Europe. La phase d'investissement était dirigée par Aleph Capital, alors que Ventech et Open CNP y ont également pris part. Précédemment déjà, l'entreprise avait levé 38 millions d'euros chez Orange Ventures et Bpifrance entre autres.

