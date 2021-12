Square, l'entreprise dirigée par l'ex-CEO de Twitter, Jack Dorsey, change de nom. C'est en tant que 'Block' qu'elle entend désormais mieux exercer ses différentes activités.

Au début de ce mois, Dorsey annonçait qu'il allait renoncer à son poste de CEO chez Twitter pour miser pleinement sur son autre fonction chez Square. A présent, cette entreprise signale qu'elle va changer d'appellation pour devenir Block. Il s'agit là d'une référence à 'blockchain' (chaîne de blocs), mais aussi aux blocs de code, voir à un environnement (block houses), etc. L'entreprise entend ainsi insister sur le fait qu'elle ne se contente pas de proposer des services de paiement.

Square n'est pas très connue chez nous, mais elle existe néanmoins depuis 2009 déjà et a été cofondée par Dorsey. Elle propose entre autres un lecteur de cartes que les petites entreprises peuvent combiner à un smartphone. Elle est active aujourd'hui avec ce service aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne et au Japon, mais possède entre-temps aussi une participation majoritaire dans le service de diffusion musicale Tidal et dispose d'une 'business unit' en matière de bitcoin, qui change elle aussi de nom pour devenir Spiral.

Selon Block, rien d'autre ne changera au niveau de l'organisation de l'entreprise. Même le sticker à la bourse de New York demeure provisoirement 'SQ'.

