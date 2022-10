L'entreprise de soins de santé numériques Bingli annonce mardi la levée de 5,4 millions d'euros dans le cadre d'un financement de série A afin d'accélérer le développement de ses entretiens médicaux intelligents basés sur l'intelligence artificielle (IA).

Bingli s'est spécialisée dans l'amélioration de la prise de décision clinique grâce à des questionnaires intelligents.

Avec cette manne financière, l'entreprise entend poursuivre "le développement de solutions cliniquement pertinentes dans le but d'optimiser la collecte d'informations et le développement des connaissances dans le secteur des soins de santé et de s'étendre à de nouveaux marchés essentiellement en Europe et aux États-Unis", précise-t-elle dans le communiqué.

"Bingli présente un potentiel considérable en matière de création de nouvelles données sur la santé et d'amélioration des résultats cliniques et de l'efficacité opérationnelle", a commenté Antoine D'Hollander, Investment Manager chez Capricorn Partners qui a initié la levée de fonds. "La façon dont Bingli aide les médecins à prendre de meilleures décisions et ramène l'empathie dans les soins de santé est l'avenir de l'utilisation de l'innovation numérique dans les soins de santé", ajoute-t-il.

Bingli est un agent conversationnel, ou chatbot, qui prépare le patient à sa consultation chez le médecin en recourant à l'intelligence artificielle. Le principe consiste à capturer la manière dont les médecins raisonnent au moyen d'algorithmes pour ensuite poser les bonnes questions au patient via le chatbot. De ce fait, Bingli peut aider à gagner 30% du temps de consultation grâce à une anamnèse préparée, selon les statistiques.

