Les premiers problèmes étaient apparus jeudi passé et n'ont été résolus que dimanche soir. Des problèmes d'échelle au sein du centre de données semblent en être la cause.

L'entreprise américaine Roblox, surtout populaire chez les jeunes enfants, a été trois jours durant aux prises avec une panne. Depuis dimanche soir, les problèmes sont résolus, mais le fait qu'il ait fallu si longtemps pour y arriver, fait quand même froncer les sourcils.

David Baszucki, fondateur et CEO de Roblox, est entre-temps revenu de manière quelque peu plus approfondie sur la panne dans un message posté sur son blog. Baszucki promet un rapport post-mortem détaillé, dès que l'analyse sera terminée. Provisoirement, il faudra se contenter d'une explication plutôt vague, selon laquelle la panne a été causée par une combinaison de plusieurs facteurs. 'Un système central dans notre infrastructure a été sur-sollicité, ce qui a engendré 'un bug passé inaperçu' dans nos services back-end', ajoute le CEO de manière quelque peu obscure.

Le CEO évoque cependant implicitement des problèmes d'échelle. 'Bien qu'il n'y pas eu de pic dans le trafic de données externe, la panne résulta bien d'une augmentation du nombre de serveurs dans notre centre de données', peut-on lire sur le communiqué. Le fait qu'il fallut attendre si longtemps, avant que les problèmes ne soient résolus, s'explique par la découverte tardive du bug sous-jacent.

Via Roblox, les joueurs peuvent programmer eux-mêmes des jeux et jouer à des jeux conçus par d'autres utilisateurs. A l'entendre, l'entreprise compte plus de 43 millions d'utilisateurs actifs journaliers. En janvier, la plate-forme de jeux annonçait son entrée à la bourse de New York.

