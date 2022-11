Le groupe innovant louvaniste Raccoons privatise Klassif.ai, le logiciel d'autoapprentissage de traitement de documents de sa filiale Brainjar. Dans le même temps, Klassif.ai engage Antoine Smets et lui confie le rôle de CEO dans le but de poursuivre le développement de l'entreprise.

Antoine Smets (33 ans) a acquis pas mal d'expérience dans différents postes de management tant en Belgique qu'à l'étranger. Il fut entre autres Strategy Manager chez Proximus et, ces cinq dernières années, VP Business Development Manager au sein de la firme 'healthtech' belge Cubigo en Amérique du Nord. Il a en fait introduit cette dernière entreprise sur le marché américain. Sa mission chez Klassif.ai sera d'internationaliser la firme.

Laisser s'exprimer le talent

Les entreprises utilisent Klassif.ai pour rendre plus efficient le traitement de documents, comme des commandes par e-mail. Grâce à un modèle AI auto-développé, Klassif.ai parvient, à l'entendre, à accélérer de 90 pour cent le traitement des commandes. Klassif.ai dispose de filiales à Louvain et à Kontich. Son logiciel est notamment utilisé par Atlas Copco et Van Marcke.

'Les travaux répétitifs ne sont plus à l'ordre du jour', déclare Antoine Smets. 'Klassif.ai laisse s'exprimer le talent des collaborateurs et rend leur job plus intéressant. Pour les entreprises, l'automatisation via Klassif.ai représente même une énorme plus-value financière, surtout au vu de l'inflation actuelle et des coûts salariaux en hausse.'

Stimuler la croissance

Les deux prochaines années, Klassif.ai recherchera du capital supplémentaire, plus précisément pour stimuler sa croissance en dehors de la Belgique. Smets: 'Nous avons l'ambition de devenir le numéro un du marché au Benelux et en Europe. En tant que firme innovante, nous sommes à même de nous concentrer sur le logiciel même, qui est parfaitement exportable. Notre partenariat avec Raccoons facilitera aussi fortement la poursuite du développement de notre intelligence artificielle et de nos algorithmes.'

