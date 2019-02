L'entreprise aéronautique Mars One partiellement en faillite

Cela faisait un petit temps déjà que le silence s'était installé autour de l'entreprise qui voulait envoyer un groupe de personnes vers la planète rouge en 2023. On ne sait pas clairement à présent si la colonie envisagée sur Mars et présentée dans le plus pur style reality show, est toujours à l'ordre du jour ou non.

Le co-fondateur Bas Lansdorp a en tout cas annoncé au site web technologique Engadget que l'organisation non marchande à l'initiative du projet existe encore. Mais selon lui, elle ne peut actuellement rien entreprendre sans financement supplémentaire.

Au niveau mondial, pas mal de candidats avaient montré leur intérêt pour ce voyage vers Mars. Mais les connaisseurs, eux, ont depuis assez longtemps déjà émis des doutes à propos de la faisabilité financière et technique du projet de Mars One. Des messages ont également circulé au sujet de la sélection nébuleuse des participants au voyage. Les candidats répudiés ont en effet raconté des histoires révélant le manque de consistance de l'ensemble de la procédure.