L'appli de journal personnel et de prise de notes très utilisée Day One passe entre les mains d'Automattic, l'entreprise à l'initiative de Wordpress et Tumblr.

Automattic annonce ce rachat sur son blog. A première vue, l'opération peut sembler quelque peu étrange: avec Wordpress et, depuis 2019, Tumblr, Automattic possède en effet déjà des outils extrêmement populaires pour propager des notes dans le monde entier. Quasiment 40 pour-cent de tous les sites web au niveau mondial s'articulent du reste autour du système de gestion de contenu (CMS) Wordpress.

Mais il existe toutefois une importante différence avec l'appli Day One que reprend donc à présent Automattic. Le point de départ de Day One est en effet un journal intime incluant un cryptage bout-à-bout. Il est cependant possible de garder son journal de manière totalement privée ou d'en partager des éléments spécifiques avec le monde extérieur, voire de tenir à jour un journal 'public' séparé. Le partage s'effectue via des plates-formes telles Wordpress et Tumblr. C'est sur ce point qu'Automattic veillera logiquement aux intégrations nécessaires. Au planning figure par ailleurs aussi tout le contraire, à savoir l'importation de contenus existants issus de blogs Wordpress et Tumblr.

Le montant du rachat de Day One par Automattic n'a pas été révélé. Automattic a cependant déclaré clairement que l'appli - disponible dans l'App Store pour iOS et macOS - restera en tout cas gratuite.

