Le Snipping Tool (programme de Capture d'écran) dans Windows 11 supportera bientôt aussi l'enregistrement vidéo.

Le Snipping Tool est depuis des années déjà une fonctionnalité de Windows et s'avère très utile pour capturer et partager ou traiter rapidement un écran ou une partie de celui-ci. Cet outil sera sous peu étendu au support de la vidéo.

Microsoft a brièvement démontré cette possibilité durant la présentation du nouvel appareil Surface la semaine dernière, signale Windows Central. Concrètement, il s'agissait d'une vidéo de présentation en avant-première de choses qui seront bientôt intégrées à Windows 11. On ignore encore quand cela sera effectivement le cas. Actuellement, la fonctionnalité ne se trouve pas encore dans des versions précoces, comme celles de Windows Insider.

Capturer un écran dans Windows, c'est cependant possible depuis quelque temps déjà, mais cela doit alors se faire via la Xbox Game Bar. Une autre option consiste à utiliser un logiciel externe, mais qui n'est pas toujours gratuit.

