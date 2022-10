Mercredi dernier, un important câble internet a été sectionné dans le Sud de la France. Avec des conséquences sur le trafic internet en Europe.

L'incident est survenu mercredi soir vers 22h30, précise l'entreprise américaine de sécurité cloud Zscaler qui a été la première à constater le problème. Et jeudi à 21h, la situation était totalement redevenue normale.

Il s'agit en pratique de trois connexions au départ de Marseille vers Lyon, Milan et Barcelone. L'un des câbles a pu être réparé assez rapidement, mais au niveau de la connexion avec Lyon, les réparateurs ont dû attendre l'arrivée de la police chargée de l'enquête.

Vandalisme

Zscaler indique que l'incident a pu entraîner des pertes de paquets et des temps de réaction plus lents de certains sites web. Elle recommande aux utilisateurs d'applis qui ont subi ce problème de contacter le concepteur de l'appli et de faire état de l'incident. Le CEO de Zscaler évoque sur LinkedIn un acte de vandalisme. Sans toutefois préciser qui se cache derrière cet acte.

Marseille est un noeud important pour les connexions internet internationales. Ainsi, la ville portuaire compte pour l'instant 16 câbles sous-marins. En pratique, le trafic internet qui subit une interruption cherche souvent des routes alternatives, mais cela peut entraîner un ralentissement du débit dans la mesure où le signal doit parcourir de plus longues distances.

