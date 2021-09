Visma, fournisseur de logiciels professionnels critiques aux entreprises et pouvoirs publics européens, étend son actionnariat en accueillant quatre injecteurs de fonds institutionnels. Les actionnaires évaluent Visma à 16 milliards d'euros et soutiennent les projets d'extension européenne de l'entreprise.

Les nouveaux actionnaires sont Aeternum Capital, le Fonds norvégien des retraites publiques (Folketrygdfondet), Vind et GIC. Une fois la transaction entérinée, Hg, un investisseur international en éditeurs de logiciels et fournisseurs de services, conservera une participation majoritaire dans Visma. ICG, CPPIB, General Atlantic, TPG, Warburg Pincus et la direction de Visma resteront également actionnaires de l'entreprise.

'Position unique'

La stratégie de base de Visma, à savoir le développement, la mise en oeuvre et le support de services et de logiciels dans le nuage, demeure inchangée. C'est grâce à cette stratégie que la firme norvégienne est devenue l'un des plus importants fournisseurs européens de logiciels professionnels critiques pour petites, moyennes et grandes entreprises, ainsi que pour le secteur public.

John Reynders, Area Director Visma Benelux, envisage un avenir doré pour Visma maintenant que toujours plus d'entreprises et de pouvoirs publics se rendent compte de la valeur des solutions dans le nuage en support de leurs processus professionnels. 'Nous nous trouvons dans une position unique pour stimuler cette croissance grâce à notre merveilleux personnel, notre présence à l'international, un ample réseau et un soutien toujours plus fort de top-investisseurs.'

