Mercredi, le cours de l'action Snowflake a clôturé la première journée boursière sur un gain de 110 pour cent. Lors de son entrée à la bourse plus tôt cette semaine, le développeur américain de logiciels dans le nuage Snowflake a recueilli quasiment 3,4 milliards de dollars. L'entreprise signe ainsi l'une des plus importantes introductions en bourse de cette année aux Etats-Unis.

Snowflake fournit notamment des systèmes de stockage de données de différentes sources, permettant une analyse rapide. Avec cette activité, l'entreprise californienne, fondée en 2012, est l'une des rares firmes technologiques à pouvoir concurrencer Amazon.

73 milliards de dollars

Lors de l'entrée à la bourse, les 28 millions d'actions émises par Snowflake étaient proposées au prix de 120 dollars pièce. C'était déjà plus qu'initialement prévu, puisque l'entreprise avait précédemment signalé que son action allait être négociée à un prix compris entre 100 et 110 dollars pièce. Mais l'entreprise du directeur néerlandais Frank Slootman, entre-temps naturalisé américain, a vu sa valeur marchande plus que doubler à la fin de la première journée en bourse.

L'année dernière, Snowflake a enregistré un chiffre d'affaires de 264,7 millions de dollars, soit 174 pour cent de plus que durant l'année précédente. Après une journée à la bourse, la valeur marchande du groupe software est de 73 milliards de dollars. Lors d'une phase de capitalisation organisée en février dernier, le groupe software pesait encore 12,4 milliards de dollars.

Il s'agit là de la deuxième plus importante entrée à la bourse de 2020 après celle d'un véhicule d'investissement spécial du milliardaire Bill Ackman.

