L'éditeur de jeux Electronic Arts confirme avoir été la cible d'un acte de piratage

Electronic Arts (EA), l'un des principaux éditeurs de jeux informatiques au monde, a été la victime d'un piratage de données. Voilà ce qu'a confirmé l'entreprise à l'initiative de jeux aussi populaires que Battlefield, FIFA 21 et Need for Speed.

