Lors du salon IFA, Lenovo présente sa gamme rénovée d'ordinateurs portables, de tablettes et de 'smart home displays'. L'entreprise mise pleinement sur des écrans plus nets, afin d'offrir une expérience de streaming optimale notamment.

A l'exception des smartphones Motorola, Lenovo ne lance pas vraiment de nouveaux appareils. Les ordinateurs portables Yoga et Ideapad existants sont toutefois actualisés. Il en va de même pour les 'smart home tablets & displays'.

Yoga C940

La barre son du Yoga C940 est intégrée dans la charnière. © PVL

La barre son du Lenovo Yoga C940. © PVL

Le nouveau Yoga C940 est le successeur du C930 sorti l'année dernière. Cet appareil 2-en-1 se décline en versions de 14 et de 15,6 pouces et peut servir tant de tablette que d'ordinateur portable. Ce qui est intéressant, c'est que la barre son est intégrée à la charnière, afin que le son soit dirigé vers vous dans n'importe quelle position.

La principale adaptation visuelle est la présence de coins arrondis. L'appareil dispose aussi d'un stylet qui peut être dissimulé à l'arrière. Le nouvel ordinateur portable offre le Wifi 6, la nouvelle génération de processeurs Intel i7 ou i5 (10ème génération d'Ice Lake) et une batterie d'une autonomie allant jusqu'à 17 heures et demie sur le modèle de 14 pouces, et jusqu'à 15 heures sur la version de 15 pouces. Cette dernière est aussi équipée d'un pavé numérique.

Lenovo Yoga C940 © PVL

L'écran est de type 4K VESA DisplayHDR 400 offrant une netteté jusqu'à 500 nits. Il s'agit là d'une technologie d'affichage que Lenovo applique dans tous ses ordinateurs portables rénovés. Selon l'entreprise, la qualité d'écran est le point auquel les consommateurs accordent souvent le plus d'attention. Lenovo veut y miser davantage encore, surtout maintenant avec la diffusion vidéo qui se généralise.

Yoga C640

Comparable au C940, le C640 est un appareil 2-en-1, mais qui promet vingt heures d'autonomie de sa batterie. Ici encore, on retrouve la dixième génération de puces Intel i7. L'appareil fait 16 millimètres d'épaisseur et possède un écran FHD de 13,3 pouces à 400 nits. Autres différences: il ne dispose que d'un seul port USB-C contre deux pour le C940, mais il propose deux ports USB 3.1 contre un seul pour le C940. Le C640 est aussi équipé d'un connecteur pour carte SIM pour pouvoir surfer de manière mobile.

Yoga S740

LenovoYoga S740 © PVL

Non pas un 2-en-1, mais un ordinateur portable performant, mince et léger (1,2 kilo). Il intègre lui aussi la toute nouvelle puce Intel i7 et se décline en versions de 14 et 15 pouces. On y retrouve également l'écran 4K VESA 400, ainsi qu'une carte Nvidia GeForce GTX165.

Tant le Yoga C740, le Yoga C640 que le S740 seront disponibles à partir de janvier 2020.

ThinkBook 13S, 14 & 15

Le Lenovo ThinkBook, dont le scanner d'empreintes digitales est intégré au bouton marche/arrêt. © PVL

La série ThinkBook est constituée d'appareils avec lesquels Lenovo entend conquérir le marché professionnel. On y retrouve la dixième génération de l'Intel i7 (ou l'AMD Radeon 620 - 625 pour le 15 pouces), une batterie d'une autonomie jusqu'à 12 heures, le Wifi 6 et un scanner d'empreintes digitales dans le bouton marche/arrêt.

La principale différence visuelle entre les ThinkBook 14 et 15 est la taille de l'écran (14 et 15 pouces) et le fait que le 15 pouces dispose d'un pavé numérique. La version 13s est elle quasiment identique à son prédécesseur éponyme, mais dispose désormais du tout nouveau processeur d'Intel.

Lenovo ThinkBook 14 © PVL

Les nouveaux Thinkbook seront disponibles à partir de novembre.

Smart home

Pour le living, Lenovo actualise ses 'tablet/smart home hubs'. Une fois de plus, il ne s'agit pas ici de nouveautés révolutionnaires, mais bien d'une amélioration approfondie de la génération précédente.

Le Smart Display 7, un moniteur à haut-parleur intelligent que l'entreprise avait présenté l'année dernière déjà, est désormais équipé de haut-parleurs améliorés et d'un meilleur rendu des couleurs, selon Lenovo. Le moniteur collabore avec Google Assistant et est capable d'afficher des infos météorologiques ou votre agenda. Il sera disponible au Benelux en janvier 2020 à un prix débutant à 129 euros.

Lenovo Smart Display 7 © PVL

Le Smart Tab 10 est également un appareil avec Google Assistant. Il s'agit en l'occurrence d'une tablette à part entière, mais accompagnée d'un bloc de recharge dans lequel la tablette s'installe à la verticale et peut aussi servir de hub pour votre installation 'smart home', ou de cadre photo numérique. Notons aussi la présence d'un connecteur pour carte SIM. Cet appareil sera disponible à partir de ce mois de septembre pour 299 euros, alors que le Yoga Smart Tab M8 plus compact ne sera pas vendu au Benelux. La Tab M8 lancée en août, une tablette basique de 8 pouces, et sa version de 7 pouces (M7) seront disponibles à partir du mois de décembre pour respectivement 139 et 99 euros.

Lenovo Smart Tab M8 © PVL

Enfin, Lenovo introduit une nouvelle Yoga Smart Tab. Il s'agit en l'occurrence d'un cas à part parmi les tablettes en raison de sa base ronde assez épaisse et de sa béquille. Cela signifie que l'appareil de 10,1 pouces peut être installé à la verticale. Il s'accompagne ici également de Google Assistant. L'appareil même pèse 580 grammes, tourne sur Android Pie et est disponible avec un connecteur pour carte SIM. Sa batterie offre une capacité de 7.000 mAh garantissant 10-11 heures d'utilisation. La Yoga Smart Tab sera disponible ce mois-ci au Benelux à partir de 299 euros.