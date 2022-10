Le département orthopédique de l'AZ Monica à Anvers dispose depuis peu d'un laboratoire d'impression 3D et est, à l'entendre, le premier hôpital belge et l'un des premiers en Europe à en posséder un. L'hôpital visualise et planifie donc non seulement des modèles et des outils anatomiques 3D, mais il les imprime dorénavant aussi lui-même.

La technologie 3D rend les opérations orthopédiques plus précises, rapides, prévisibles et plus simples techniquement, selon l'AZ Monica. Les premières applications orthopédiques 3D consistèrent en la création d'images tridimensionnelles de fractures du poignet compliquées ou mal résorbées par exemple.

'Il y a des choses que nous ne pouvions pas faire avec la 2D, tout simplement parce qu'elles étaient trop complexes', déclare le docteur Frederik Verstreken. 'Nous devions alors dire à nos patients qu'il fallait l'accepter. A présent, nous imprimons des modèles 3D de fractures complexes. Cela signifie qu'il n'y a pas de surprises sur la table d'opération.'

En préliminaire d'une opération, l'AZ Monica est aussi à même de suivre la procédure sur un ordinateur et faire concevoir et imprimer par un ingénieur les instruments ('guides') qui sont placés sur l'os du patient et qui indiquent avec précision où forer des trous et/ou où couper l'os. En gros, l'hôpital estime que l'impression 3D permet au chirurgien d'économiser 30 à 40 pour cent environ du temps passé dans la salle d'opérations, en plus du fait qu'elle assure davantage de précision et génère donc de meilleurs résultats.

L'AZ Monica espère que le laboratoire 3D s'ouvrira à l'avenir à d'autres services aussi. 'Les possibilités dépassent largement le domaine de l'orthopédie', déclare l'administrateur délégué Geert Smits. 'Le défi réside surtout dans la manière de rendre la technologie financièrement plus abordable et d'attirer des ingénieurs pour pouvoir l'appliquer à plus grande échelle.'

