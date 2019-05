Un groupe britannique de défense des consommateurs affirme qu'Apple surestime fortement l'autonomie de la batterie de ses appareils. Tous les modèles testés font moins bien que prévu. Des différences sont aussi apparues chez HTC.

Le groupe britannique de défense des consommateurs Which? a testé pour divers smartphones l'autonomie de leur batterie. Il a observé qu'elle était nettement plus faible à ce qui était promis dans le cas des iPhone. Le groupe a testé neuf modèles d'iPhone et a constaté qu'Apple promet une autonomie de 18 à 51 pour cent supérieure à ce qu'a révélé le test.

La plus importante différence a été observée sur l'iPhone XR, le modèle le plus économique de l'actuelle génération d'iPhone. Dans ce cas, Apple promet jusqu'à 25 heures d'appels avec un accu pleinement chargé, alors que Which? n'a atteint que 16 heures et 32 minutes.

Which? a testé en tout 50 nouveaux appareils de cinq marques.

Des appareils de HTC ont également offert une autonomie inférieure à ce que l'entreprise promet et ce, même si la différence reste ici limitée à cinq pour cent. Pour les autres marques, le test a même révélé le contraire. Tant Nokia, Samsung que Sony ont en effet offert une meilleure autonomie que promis. Dans le cas d'un Sony Xperia Z5 Compact, Which? a même enregistré une autonomie de 25 heures et 52 minutes, alors que Sony elle-même promet 17 heures.

Tant HTC qu'Apple ont déjà réagi aux résultats des tests de Which? Apple déclare faire confiance à ses propres chiffres et à sa propre méthodologie. Quant à HTC, elle est plus nuancée: l'entreprise indique que ses appareils ont été testés en profondeur, mais ajoute que diverses méthodes de test peuvent causer de légères variations au niveau des résultats effectifs obtenus.