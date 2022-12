L'Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications (IBPT) a actualisé son 'atlas' des services télécoms fixes en y ajoutant de nouvelles données. Outre les informations habituelles sur la couverture au niveau territorial, il est en effet à présent aussi possible de consulter, par opérateur, les données de couverture au niveau de l'adresse.

L'IBPT publie depuis 2018 les cartes de couverture des services télécoms fixes sur son portail data. Ces cartes visualisent les valeurs de couverture agrégées des opérateurs au niveau du pays, des régions et des communes et ce, à la vitesse de téléchargement choisie (d'1 à 100 Mbps).

Cuivre, câble ou fibre

Ce qui est nouveau, c'est la fonctionnalité permettant de publier les données de couverture détaillées au niveau de l'adresse. Il suffit donc à présent aux utilisateurs de saisir simplement un code postal et un nom de rue. L'atlas réagit alors en affichant aussitôt les vitesses de téléchargement et de transfert que chaque opérateur est capable de fournir à cette adresse précise, ainsi que la technologie (xDSL via une ligne cuivrée, HFC via un câble ou FTTH via une ligne de fibre ou de fibre optique) avec laquelle les services peuvent être fournis.

Autre nouveauté: la visualisation des données de couvertures agrégées au niveau territorial pour les vitesses de téléchargement de 400 et 1.000 Mbps.

Les données de couverture des opérateurs de services nationaux, qui ne possèdent eux-mêmes pas de réseau physique et utilisent par conséquent celui d'un opérateur de réseau, sont également cartographiées. Il s'agit principalement d'Orange, Edpnet, Scarlet, Mobile Vikings et Zuny. A un stade ultérieur, l'atlas affichera aussi les données des opérateurs de services régionaux (tels Hermes Telecom, Fastfiber, Fastic, etc.).

