Nauwelaerts devient CIO et membre de l'équipe directoriale de NN Belgique. Sa nomination doit encore être approuvée par la Banque Nationale de Belgique. Lorsque tel sera le cas, Nauwelaerts succédera à l'actuelle CIO Femke Jacobs, qui prend une année sabbatique, afin de donner un nouveau tournant à sa carrière. Nauwelaerts est actif chez NN depuis 2020 et accumula avant cela pas mal d'expérience dans différentes fonctions de direction IT dans le secteur télécom. Il travailla entre autres dix années durant pour Telenet.

NN, qui s'appelait initialement Nationale Nederlanden, est un assureur international. L'entreprise compte quelque 1,6 million de clients en Belgique.

