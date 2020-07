Alexandria Ocasio-Cortez, représentante démocrate au congrès américain, souhaite que l'armée des Etats-Unis arrête d'utiliser les jeux vidéo et les e-sports pour recruter des jeunes recrues. La déléguée va introduire une motion dans ce sens, selon Vice.

Conformément à cette motion, il serait interdit à l'armée d'utiliser son budget pour créer des comptes sur des plates-formes de jeux telles Twitch. Mais il n'y a guère de chance que la motion soit réellement acceptée, parce qu'elle doit encore passer par plusieurs commissions pour ensuite être votée par la Chambre des Représentants. Par la suite, elle doit encore être présentée au Sénat.

'La guerre n'est pas un jeu'

Ocasio-Cortez estime qu'il est 'incroyablement irresponsable' que l'armée américaine tente d'influencer des enfants et des adolescents au moyen de plates-formes de streaming. 'La guerre n'est pas un jeu', affirme-t-elle.

Tant l'armée de terre, la marine que la force aérienne des Etats-Unis disposent d'équipes e-sports qui établissent des contacts avec des recrues potentielles via Twitch, une plate-forme de diffusion en direct de jeux vidéo notamment. Des critiques ont vu le jour, après que l'armée de terre et la marine aient exclu des utilisateurs de leurs canaux Twitch, lorsqu'ils se livraient à des commentaires sur les crimes de guerre américains. Cela enfreindrait la Constitution.

