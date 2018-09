L'architecture IT, principale priorité de l'ICT belge

Voilà ce qui ressort d'une enquête effectuée par Beltug, l'association des décideurs ICT belges, auprès de 245 personnes. L'organisation dresse un classement des résultats pour ses membres, mais examine aussi tout spécialement les priorités du CIO belge.

Pour l'ensemble des utilisateurs ICT qui ont accepté de participer à l'enquête, la stratégie en matière d'architecture IT, à savoir ce qu'on met dans le nuage, ce qu'on garde sur site ou ce qu'on prévoit en hybride, est de loin la priorité numéro un. A la deuxième place, on trouve la 'workable security' et la sensibilisation des employés à la sécurité, suivi au troisième rang par le concept 'security by design' et à la quatrième place par les tableaux de bord en gestion de la sécurité et des risques. Le traitement 'shadow IT' (rogue IT) se classe cinquième. Le respect de la vie privée et le GDPR (règlement général sur la protection des données) n'ont pas été pris en compte ici, parce qu'ils avaient déjà été abordés séparément.

Ce qui ne manque pas d'étonner, c'est que dans le top dix, on trouve six sujets liés à la cyber-sécurité. La problématique des licences logicielles est également bien présente. Ici, il n'est pas seulement question des coûts ou de la gestion du software, mais aussi de la manière de traiter le volet 'shadow IT', et de la façon dont une entreprise peut sortir du nuage. Et ce n'est pas anodin dans la mesure où 45 pour cent des membres interrogés de Beltug ont déjà fait l'objet d'un audit en matière de software. Microsoft, Oracle, SAP et IBM surtout sont très actives au niveau des contrôles.

Blockchain Task Force

La chaîne de blocs figurait l'année dernière encore dans le top dix. Elle en sort à présent. Selon Beltug, cela est dû au fait qu'il y avait à l'époque une forte demande d'informations, alors qu'à présent, la situation se concrétise. L'association a par conséquent créé une Beltug Blockchain Task Force, une organisation intégrant l'expertise de trente entreprises, où les membres peuvent débattre des meilleures pratiques, mais aussi des obstacles allant de pair avec la nouvelle technologie.

CIO

Les priorités spécifiques pour les CIO et les managers ICT présentent par ailleurs de fortes similitudes avec les résultats généraux de l'enquête. Ici aussi, c'est l'architecture IT qui domine, suivie par la sécurité au travail et la sensibilisation des employés à la sécurité. En troisième lieu, on trouve les licences logicielles chez les acteurs en vue, puis la 'smart collaboration - change management' à la quatrième place, et les tableaux de bord en gestion de la sécurité et des risques au cinquième rang.