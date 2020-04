La jeune entreprise askOLI a développé une appli vous permettant de voir d'un coup d'oeil si un magasin web est belge. L'entreprise réagit ainsi au récent appel lancé par des dizaines de CEO dans la vente au détail d'acheter en ligne surtout localement ces jours-ci.

Il existe aujourd'hui plusieurs listes de magasins web belges. L'atout d'askOLI est que ce service place directement dans les résultats de recherche de Google un petit drapeau belge à côté des boutiques web de notre pays. Voilà qui épargne pas mal de travail de recherche. Pour ajouter l'information d'askOLI aux résultats de recherche, l'utilisateur n'a d'autre chose à faire que d'installer une seule fois un module de navigation.

'Inciter les gens à penser 'local' à chaque recherche, c'est un défi', explique Luc Jacobs, le fondateur d'askOLI. 'Et leur demander de surfer ensuite sur un autre site web pour vérifier chaque magasin, c'est absolument impensable. Heureusement, cela peut se faire automatiquement désormais.'

Lors de la mise au point de la technologie, askOLI a pu compter sur l'aide et le réseau de l'accélérateur Start it @KBC. Outre les petits drapeaux belges, l'appli montre automatiquement aussi les avantages offerts par les organisations, dont l'utilisateur est client ou membre.

