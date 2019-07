Apple a rendu temporairement inutilisable l'appli Walkie Talkie sur l'Apple Watch. Une faille sécuritaire non spécifiée dans l'appli permettrait une mise sur écoute de l'iPhone de quelqu'un d'autre sans autorisation.

L'appli Walkie Talkie sur l'Apple Watch permet à deux utilisateurs, après acceptation d'une invitation, de s'envoyer oralement des messages de clavardage. Le système fonctionne via un mode 'push to talk' et permet de chatter via un 'wearable', sans devoir faire appel à un iPhone pour envoyer un message.

Apple a cependant découvert à présent dans l'appli un bug qui permettrait une mise sur écoute, sans que la personne concernée n'ait d'abord donné son autorisation. L'entreprise ne mentionne aucune information sur le mode de fonctionnement du bug. L'appli a été temporairement rendue inutilisable, alors qu'Apple recherche une solution. L'entreprise présente ses excuses pour ce contretemps.

Cette nouvelle arrive au cours de la même semaine, où une faille a été décelée dans le logiciel de réunion Zoom, ce qui permettrait à des personnes extérieures d'activer la caméra d'un Mac, sans autorisation également. Pour corriger ce bug, Zoom a sorti un patch, tandis qu'Apple même aurait envoyé une mise à jour vers les ordinateurs Mac.