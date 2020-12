Les clients de Telenet disposant d'un Apple TV media streamer ou d'un téléviseur intégrant le système d'exploitation TV Android, peuvent désormais utiliser l'appli TV de l'entreprise. Ils sont ainsi à même de transférer l'offre TV de Telenet sur un second écran, sans décodeur supplémentaire.

Dans l'appli TV, à télécharger via l'Apple App Store et le Google Play Store, les clients de Telenet retrouveront leur menu TV habituel et le même nombre de chaînes. Les fonctionnalités telles que visionner les enregistrements, consulter le guide TV et solliciter des films et séries dans la TV-Thèque ou via Streamz, fonctionneront de la même manière que sur le décodeur.

L'appli TV opèrera partout à l'intérieur de l'Union européenne et pourra donc aussi être utilisée en vacances ou dans une seconde résidence à l'étranger. Pour pouvoir l'utiliser, le client devra cependant posséder le tout nouveau modèle de décodeur Telenet. A l'avenir, l'appli Yelo Play, liée à la génération de décodeurs précédente, sera aussi disponible sur Apple TV et Android TV, selon le câblo-opérateur malinois.

Telenet TV est disponible depuis quelques années déjà sur les ordinateurs, smartphones et tablettes via l'appli Yelo Play ou l'appli TV de Telenet. Quiconque souhaitait utiliser un second téléviseur, devait toutefois recourir à la fonction casting et connecter un second décodeur (ou par exemple un Chromecast).

