Google a introduit une nouvelle version de son appli Photos avec des améliorations substantielles. C'est ainsi qu'elle dispose enfin d'une carte mondiale, sur laquelle on peut voir où les photos ont été prises.

La fonction se trouve sous l'onglet rénové Recherche et affiche une mappemonde interactive: quand on défile dans la photothèque, apparaissent en temps réel sur la carte les endroits où les prises de vue ont été réalisées. Les informations proviennent des données GPS qui sont ajoutées par l'appli appareil photo.

Dans l'autre sens

On peut aussi utiliser la fonction mappemonde dans l'autre sens: naviguez sur la carte terrestre vers un endroit déterminé et zoomez à deux doigts pour découvrir les photos que vous y avez faites.

Google sort étonnamment tard cette fonction, d'autant plus que l'entreprise dispose avec Maps même de la technologie cartographique nécessaire. Dans l'appli Photo d'iOS d'Apple, il est depuis longtemps déjà possible de visionner des photos en fonction de la localisation, via la fonction Placer. Selon Google, il s'agit là aussi 'd'une des fonctions les plus demandées depuis l'introduction de Google Photos'.

Vignettes plus grandes

D'autres composants de l'appli ont été rénovés. C'est ainsi que l'interface propose désormais à sa base trois onglets: Photos, Recherche et Bibliothèque. Dans la partie Photos, les prises de vue sont désormais affichées au moyen de vignettes plus grandes, et des fragments vidéo sont automatiquement reproduits. La fonction de recherche, de son côté, offre un accès plus rapide aux photos de personnes et d'animaux de compagnie, ainsi qu'à la fonction mappemonde susmentionnée.

Enfin, Google a actualisé la partie Souvenirs. Il y a désormais davantage de types de souvenirs, comme les événements récents, les vacances et les moments passés avec les meilleurs amis. Il est dorénavant aussi possible de masquer certaines personnes ou des périodes (moins agréables), de sorte qu'on n'y soit plus spontanément confronté.

L'appli Google Photos rénovée, identifiable à son icône rafraîchie, sera déployée ces prochains jours au niveau mondial et ce tant sur les appareils Android qu'iOS.

La fonction se trouve sous l'onglet rénové Recherche et affiche une mappemonde interactive: quand on défile dans la photothèque, apparaissent en temps réel sur la carte les endroits où les prises de vue ont été réalisées. Les informations proviennent des données GPS qui sont ajoutées par l'appli appareil photo.On peut aussi utiliser la fonction mappemonde dans l'autre sens: naviguez sur la carte terrestre vers un endroit déterminé et zoomez à deux doigts pour découvrir les photos que vous y avez faites.Google sort étonnamment tard cette fonction, d'autant plus que l'entreprise dispose avec Maps même de la technologie cartographique nécessaire. Dans l'appli Photo d'iOS d'Apple, il est depuis longtemps déjà possible de visionner des photos en fonction de la localisation, via la fonction Placer. Selon Google, il s'agit là aussi 'd'une des fonctions les plus demandées depuis l'introduction de Google Photos'.D'autres composants de l'appli ont été rénovés. C'est ainsi que l'interface propose désormais à sa base trois onglets: Photos, Recherche et Bibliothèque. Dans la partie Photos, les prises de vue sont désormais affichées au moyen de vignettes plus grandes, et des fragments vidéo sont automatiquement reproduits. La fonction de recherche, de son côté, offre un accès plus rapide aux photos de personnes et d'animaux de compagnie, ainsi qu'à la fonction mappemonde susmentionnée.Enfin, Google a actualisé la partie Souvenirs. Il y a désormais davantage de types de souvenirs, comme les événements récents, les vacances et les moments passés avec les meilleurs amis. Il est dorénavant aussi possible de masquer certaines personnes ou des périodes (moins agréables), de sorte qu'on n'y soit plus spontanément confronté.L'appli Google Photos rénovée, identifiable à son icône rafraîchie, sera déployée ces prochains jours au niveau mondial et ce tant sur les appareils Android qu'iOS.