L'appli d'identité belge Itsme n'était mercredi soir pendant quelque temps plus disponible dans le Play Store de Google. A présent, elle peut de nouveau être téléchargée. Le problème serait dû au processus de validation, mais il manque encore de détails précis à ce propos.

Avec près de six millions d'utilisateurs belges, Itsme est l'une des applis les plus populaires de notre pays. Il est donc étonnant qu'elle ait brièvement disparu de la surface numérique mercredi soir: quiconque souhaitait l'installer via le Play Store, le magasin de téléchargement officiel de Google, en était en effet pour ses frais.

Aucun impact sur les utilisateurs existants

'Un problème lors du processus de validation fut à la base de cette indisponibilité temporaire', déclare Sylvie Vandevelde, porte-parole de Belgian Mobile ID, le consortium de banques et d'opérateurs mobiles à l'initiative de l'application. A cause d'un nouveau processus de validation, Googe exige désormais un compte de test avec lequel l'entreprise peut elle-même expérimenter l'appli. 'Mais c'est impossible dans le cas d'une appli d'identité telle Itsme', affirme Vandevelde. 'Créer ce genre de compte dans l'environnement de production correspondrait en effet à créer une fausse identité, avec laquelle des actions valides pourraient être confirmées. Les réglementations auxquelles Itsme doit satisfaire, ne le permettent pas.'

Entre-temps, les développeurs d'Itsme se sont concertés avec Google pour trouver une solution. Provisoirement, le géant internet semble manifester de la compréhension pour la position d'exception de l'appli d'identité belge, car depuis 23H45' hier soir, Itsme a fait sa réapparition dans le Play Store. La porte-parole insiste sur le fait que les utilisateurs existants d'Itsme n'ont pas été affectés.

Identité numérique

