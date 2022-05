L'appli de rencontres Grindr ciblant la communauté LGBTQ va entrer à la Bourse. L'entreprise californienne a trouvé une concordance dans la firme à chèque en blanc Tiga Acquisition Corp.

Une firme à chèque en blanc (SPAC) est en quelque sorte une coquille vide introduite à la Bourse en vue de fusionner ensuite avec d'autres entreprises. En fusionnant avec Tiga, Grindr pourra entrer beaucoup plus rapidement à la Bourse que par la voie normale.

L'accord portera la valeur de Grindr à 2,1 milliards de dollars (2 milliards d'euros) et fournira, selon une estimation, 384 millions de dollars à l'appli de rencontres, utilisée principalement par des hommes homosexuels et bisexuels. Cet argent, l'entreprise le consacrera à rembourser ses dettes et à améliorer l'état de sa situation financière.

Une firme à chèque en blanc (SPAC) est en quelque sorte une coquille vide introduite à la Bourse en vue de fusionner ensuite avec d'autres entreprises. En fusionnant avec Tiga, Grindr pourra entrer beaucoup plus rapidement à la Bourse que par la voie normale.L'accord portera la valeur de Grindr à 2,1 milliards de dollars (2 milliards d'euros) et fournira, selon une estimation, 384 millions de dollars à l'appli de rencontres, utilisée principalement par des hommes homosexuels et bisexuels. Cet argent, l'entreprise le consacrera à rembourser ses dettes et à améliorer l'état de sa situation financière.