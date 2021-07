Discord, l'appli de clavardage (chat) populaire, introduit une nouvelle façon de classer et d'archiver les conversations. La fonction 'threads' semble surtout cibler les serveurs surchargés, où on risque de ne plus s'y retrouver.

'Threads' (littéralement fils) est assez connu déjà sur Twitter, les forums, Slack et autres. Dans Discord, conçu initialement comme support de clavardage pour les joueurs, cela n'existait pas encore, du moins jusqu'à présent. Les serveurs à fonctions 'community' peuvent désormais créer des conversations séparées de messages. Il devrait être ainsi plus facile d'isoler quelque peu des conversations n'ayant rien à voir avec le sujet pour ainsi conserver une vue d'ensemble.

Il est possible de lancer 'threads' en cliquant sur le symbole du hashtag dans le menu qui émerge lors du balayage d'un message. Ce genre de fil est ensuite automatiquement archivé au bout d'un délai pré-paramétré. Par défaut, il s'agit de 24 heures. Les administrateurs des Community Servers ont actuellement le choix d'activer ou non la fonction. A partir du 17 août, elle sera cependant automatiquement déployée. Pour les plus petits serveurs sans fonctions Community, rien ne change pour l'instant.

'Threads' (littéralement fils) est assez connu déjà sur Twitter, les forums, Slack et autres. Dans Discord, conçu initialement comme support de clavardage pour les joueurs, cela n'existait pas encore, du moins jusqu'à présent. Les serveurs à fonctions 'community' peuvent désormais créer des conversations séparées de messages. Il devrait être ainsi plus facile d'isoler quelque peu des conversations n'ayant rien à voir avec le sujet pour ainsi conserver une vue d'ensemble.Il est possible de lancer 'threads' en cliquant sur le symbole du hashtag dans le menu qui émerge lors du balayage d'un message. Ce genre de fil est ensuite automatiquement archivé au bout d'un délai pré-paramétré. Par défaut, il s'agit de 24 heures. Les administrateurs des Community Servers ont actuellement le choix d'activer ou non la fonction. A partir du 17 août, elle sera cependant automatiquement déployée. Pour les plus petits serveurs sans fonctions Community, rien ne change pour l'instant.